Школьницу США посадили в тюрьму за невыученные уроки

Фото: Unsplash

Количество заразившихся коронавирусом в США за последние сутки достигло новой рекордной отметки — 75 тысяч человек. Предыдущий рекорд, установленный неделю назад, составлял 68 тысяч заболевших.

В общей сложности с начала пандемии на территории США выявлено более 3,5 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 138,2 тысячи человек, сообщает The New Your Times на основе собственных...