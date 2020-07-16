Школьницу США посадили в тюрьму за невыученные уроки

В США 15-летнюю школьницу отправили в подростковую колонию за несделанное домашнее задание.
По информации ProPublica Illinois, афроамериканка по имени Грейс ранее была
По данным издания, Грейс, страдающая синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и получающая специальные образовательные услуги, отстала во время онлайн-обучения.
На фоне протестных акций против расовой дискриминации за ребёнка вступились власти штата Мичиган и неправительственные организации. Адвокаты подростка подали в суд ходатайство о срочном пересмотре её дела. Кроме того, перед зданием суда в Окленде более 200 автомобилей выстроились в знак протеста.
Как писал NEWS.ru, движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.
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