https://static.news.ru/photo/046e41f6-3917-11ea-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Необычный щенок немецкой овчарки с шерстью ярко-зелёного цвета родился в американском городе Кантон (штат Северная Каролина).

По словам хозяйки животного, в помёте было восемь щенков. Однако необычный окрас имеет только один. Ветеринар, к которому обратилась женщина, пояснил зелёную шерсть животного избытком желчи в меконии — содержимом кишечника эмбриона. Специалист также заверил, что через некоторое время эффект исчезнет.

Щенка назвали Халком — в честь марвеловского супергероя. Хозяева животного отмечают, что цвет шерсти питомца начал постепенно меняться. Сейчас он становится жёлтым, поэтому возникала идея переименовать его в Пикачу, сообщает WLOS.

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