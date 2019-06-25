https://static.news.ru/photo/3e6fb738-97c1-11e9-bfa4-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Martin H. Simon/CNPAdMedia/Global Look Press

Незадолго до саммита «большой двадцатки» в Осаке от службы отстранён шеф протокола президента США Дональда Трампа Шон Лоулер.

Как сообщает NBC, против Лоулера ведётся расследование в связи с «дискриминацией и угрозами». Отмечается, что он пока не уволен, однако источники телеканала в администрации президента уверены, что он не вернётся на работу.

На саммите G20 Трампа будет сопровождать помощник шефа протокола Мэри-Кейт Фишер.

Как писал News.ru, на саммите в Японии американский лидер встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они планируют обсудить Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем.

Саммит «большой двадцатки» состоится 28–29 июня в Осаке.