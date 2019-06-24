Президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки», который состоится 28-29 июня в Японии.
По словам высокопоставленного представителя администрации США, слова которого цитирует
Это не официальный саммит, но, как ожидается, это будет разговор, который преимущественно будет посвящён вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Ближний Восток, — сказал американский чиновник.
Кроме того, Трамп проведёт встречи с премьер-министром Австралии Cкоттом Моррисоном, премьером Японии Синдзо Абэ, лидером Индии Нарендрой Моди, канцлером Германии Ангелой Меркель и главами ряда других государств.
Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон готов вести с Тегераном переговоры о преодолении противоречий и не стремится к вооружённому конфликту с Исламской Республикой. Об этом, подписывая указ об ужесточении режима американских санкций в отношении Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Он ещё раз подчеркнул, что Соединённые Штаты являются миролюбивой страной.