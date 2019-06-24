https://static.news.ru/photo/c19cc8cc-96da-11e9-90bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки», который состоится 28-29 июня в Японии.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, слова которого цитирует РИА Новости , Трамп планирует обсудить с Путиным Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем. Он также не исключил, что будет затронута ситуация в Венесуэле.

Это не официальный саммит, но, как ожидается, это будет разговор, который преимущественно будет посвящён вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Ближний Восток, — сказал американский чиновник.

Кроме того, Трамп проведёт встречи с премьер-министром Австралии Cкоттом Моррисоном, премьером Японии Синдзо Абэ, лидером Индии Нарендрой Моди, канцлером Германии Ангелой Меркель и главами ряда других государств.

Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон готов вести с Тегераном переговоры о преодолении противоречий и не стремится к вооружённому конфликту с Исламской Республикой. Об этом, подписывая указ об ужесточении режима американских санкций в отношении Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Он ещё раз подчеркнул, что Соединённые Штаты являются миролюбивой страной.