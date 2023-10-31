Шеф Пентагона назвал условие победы России над Украиной Глава Пентагона Остин допустил победу РФ, если США прекратят поддержку Украины

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Ллойд Остин, Владимир Зеленский

Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку Киеву, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, передает ТАСС. Он добавил, что руководство РФ «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины» и Москва «вскоре одержит верх».

Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит, — сказал Остин.

Остин также отметил, что поддержка Украины и Израиля является «инвестицией США в оборону и индустриальную базу». Он подчеркнул, что США должны продолжать оказывать поддержку обеим странам.

Ранее американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина в настоящее время гибнет по вине США, которые стремятся расширить НАТО и собственную сферу влияния. По его словам, корни нынешнего конфликта следует искать во временах, последовавших после распада СССР. Он также вспомнил «пророческие» слова американского государственного деятеля Генри Киссинджера об опасности быть другом Штатов.

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Россия может добиться тактических преимуществ на Украине. Он не исключил, что перелом ситуации в пользу Москвы произойдет в ближайшие месяцы.