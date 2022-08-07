Шакил О'Нил раскритиковал Грайнер за незнание российских законов

Фото: HOCH ZWEI / Global Look Press

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) США Шакил О'Нил раскритиковал баскетболистку Бриттни Грайнер, которую приговорили в России к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, за незнание российских законов. Он добавил, что ей нужно проявить терпение и дождаться момента, когда её вернут домой. Он признался, что в некоторых штатах в США за подобное также предусмотрено наказание.

Нужно ждать, пока ты не вернешься домой. Дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы, — рассказал О'Нил в подкасте The Big Chair Breaker.

В феврале Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля: тогда служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых она перевозила запрещённое в России гашишное масло.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США готовы пойти на экстраординарные меры ради освобождения из российской тюрьмы баскетболистки Бриттни Грайнер. Она напомнила, что российским властям было сделано существенное предложение. Также американская сторона настроена продолжать межправительственное обсуждение проблемы заключенных.