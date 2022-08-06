В США заявили о готовности на экстраординарные меры для обмена Грайнер Белый дом заявил о готовности пойти на экстраординарные меры для освобождения Грайнер

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

США готовы пойти на экстраординарные меры ради освобождения из российской тюрьмы баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости. Грайнер осуждена в РФ на 9 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

Жан-Пьер напомнила, что российским властям было сделано существенное предложение. Также американская сторона настроена продолжать межправительственное обсуждение проблемы заключенных.

Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры, чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог, — заявила представитель Белого дома.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков. Пол Уилан приговорён к многолетнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже.

В феврале Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля: тогда служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых она перевозила запрещённое в России гашишное масло. В суде баскетболистка признала свою вину: она сказала, что не торгует веществом, а применяет для личного использования.