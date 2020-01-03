https://static.news.ru/photo/2cdd94de-2fda-11ea-a153-fa163e074e61_660.jpg Линдси Грэм Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенатор-республиканец и председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил о намерении начать процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа в течение нескольких дней, даже если для этого придётся изменить правила.

Моя цель — начать этот процесс в ближайшие дни, — сообщил Грэм во время передачи Sunday Morning Futures на телеканале Fox News.

По его словам, необходимо «взять дело в свои руки и изменить правила, чтобы начать процесс импичмента».

Ранее NEWS.ru писал, что Республиканская партия США хочет вернуть большинство в Палате представителей Конгресса с помощью процедуры импичмента, которую проводят демократы в отношении Дональда Трампа. Республиканцам предстоит завоевать не менее 20 мест в Палате представителей.

По мнению политиков, это будет непросто. Но однопартийцы Дональда Трампа хотят использовать момент, после того как выстроили удачную защиту президента США во время утверждения обвинительного заключения по делу американского лидера. Представитель Национального республиканского комитета Майкл Макадамс объяснил, что представителям Демократической партии впоследствии будет трудно обосновать свою позицию против Дональда Трампа. Он добавил, что эти демократы просто окажутся в «неловкой ситуации».