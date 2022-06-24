Сенат США поддержал инициативу об усилении контроля над оружием Сенаторы США приняли инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Необходимость в нём назрела в связи с большим количеством инцидентов с расстрелами мирных жителей, которые происходили в последнее время в стране. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа США.

За инициативу высказались 65 сенаторов (все демократы и 15 республиканцев, против оказались 33 представителя Республиканской партии. Ожидается, что уже 24 июня инициативу может одобрить палата представителей конгресса, а затем его подпишет президент США Джо Байден.

По данным газеты Politico, это «самый существенный отклик конгресса за последние 30 лет» на массовые случаи стрельбы со смертельным исходом в стране.

В рамках законопроекта предусматривается выделение штатами грантов на временное изъятие огнестрельного оружия у граждан, представляющих, по мнению властей, угрозу для себя и окружающих. Также в рамках законопроекта запрещается приобретать огнестрельное оружие в течение пяти лет лицам. осуждённым в совершении преступлений, связанных с бытовым насилием. Право на покупку оружия будет восстановлено, если за указанный срок человек не совершит никаких противоправных действий.

Кроме того, в рамках инициативы ФБР будет связываться с властями штата и местными правоохранителями для более строгой проверки личных данных покупателей оружия младше 21 года.

Согласно данным американских аналитиков, с начала 2022 года в результате случаев применения огнестрельного оружия в стране погибли около 20 тысяч человек. Произошло 260 случаев массовой стрельбы. Один из последних произошёл в Техасе. 24 мая в городе Ювальде 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Злоумышленника застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.