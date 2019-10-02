В США в результате крушения бомбардировщика времён Второй мировой войны B-17 погибли семь человек.
Как сообщает телеканал WTIC-TV, столько же человек пострадали. Трагедия произошла в международном аэропорту Брэдли в штате Коннектикут. После обнаружения неисправности экипаж попытался вернуться, но при заходе на посадку упал в ангар. В помещении находились ёмкости с противообледенительной жидкостью.
Самолёт вместе с четырьмя другими военными ретросамолётами принимал участие в выставке и показательных полётах «Крылья свободы».
Как ранее писал News.ru, семь человек погибли при крушении небольшого самолёта в районе города Попаян в Колумбии. Авария произошла спустя несколько минут после взлёта,
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