https://static.news.ru/photo/f2c8b202-3915-11ea-af06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и была в курсе их перепродажи на сером рынке, заявили в Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC.

Согласно итогам расследования регулятора, поданным в суд Южного округа Нью-Йорка, сотрудники компании в электронных письмах друг другу и инвесторам ссылались на «продажу GRAM», а не на «продажу доли в праве на получение GRAM».

В SEC считают , что такие формулировки доказывают, что в Telegram токены рассматривались как ценные бумаги. Так, 6 марта прошлого года работник компании Шьям Парех в электронном письме к бухгалтеру одного из инвесторов сообщил, что последний обладал правом на 72,8 млн монет и что «фонд имеет чёткое право на такие ценные бумаги», «будет иметь право на получение...Grams, когда они [будут] выпущены», и что «ценные бумаги не в залоге».

Кроме того, из переписок ясно, что сотрудники знали о перепродажах GRAM за рамками ICO.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил просьбу Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов Америки (SEC) и обязал Telegram опубликовать информацию о банковских процедурах, в том числе данные об инвестициях после ICO.