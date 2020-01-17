Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и была в курсе их перепродажи на сером рынке, заявили в Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC.
Согласно итогам расследования регулятора, поданным в суд Южного округа Нью-Йорка, сотрудники компании в электронных письмах друг другу и инвесторам ссылались на «продажу GRAM», а не на «продажу доли в праве на получение GRAM».
В SEC
Кроме того, из переписок ясно, что сотрудники знали о перепродажах GRAM за рамками ICO.
Ранее NEWS.ru писал, что суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил просьбу Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов Америки (SEC) и обязал Telegram опубликовать информацию о банковских процедурах, в том числе данные об инвестициях после ICO.
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