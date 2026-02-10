«Сделать отношения снова великими»: посол о диалоге России и США Посол РФ Дарчиев назвал отношения РФ и США образцом дипломатического искусства

История российско-американских отношений с их разногласиями и примирениями стала красочным образцом дипломатического искусства, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. По его словам, дипломаты обеих стран всегда были выдающимися профессионалами, благодаря чему удавалось преодолевать многие кризисы, передает ТАСС.

Это позволило нам преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл как обязательное условие для того, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам сделать именно это, — подчеркнул он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. Он уточнил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не готовы выполнять выдвинутые в Анкоридже предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он также сообщил об отсутствии ожиданий улучшения экономических отношений с американской стороной.