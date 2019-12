Если победитель лотереи Mega Millions захочет забрать деньги сразу, он получит не всю сумму, а около $251 млн. Если же он будет претендовать на весь выигрыш целиком, то он будет выплачиваться меньшими суммами в течение 30 лет.

Do you have your tickets for tonight's #MegaMillions drawing? The jackpot is $372 million! Get your tickets at your favorite Ohio Lottery retailer before pools close. pic.twitter.com/B5drLHgfws