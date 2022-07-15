«Саботируйте работу»: Бутина дала совет американским республиканцам Бутина посоветовала американским республиканцам саботировать работу госаппарата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Мария Бутина в беседе с NEWS.ru рассказала, что члены Республиканской партии США в случае прихода к власти должны провести детальное расследование в отношении демократов, аналогичное тому, которое организовали демократы в связи с захватом Капитолия. Парламентарий отметила, что поводов для разбирательств за последние годы накопилось крайне много. Бутина посоветовала республиканцам уже сейчас «саботировать работу государственного аппарата» США и ни в коем случае не принимать предложенный демократами бюджет.

Как утверждает депутат, Республиканская партия может прийти к власти в Соединенных Штатах уже осенью. Тогда она начнет «закрывать вчерашних карателей, и так до бесконечности».

Я им рекомендую провести детальное разбирательство действий демократов. То, как с ними сейчас за 6 января 2021 года разбираются. Ровно так же я советую республиканцам создать специальные комиссии и провести тщательное расследование в отношении Хантера Байдена и возможности вывода войск из Афганистана. И по миграционному кризису разобраться, который создал тяжелейшие условия, приведшие к нечеловеческому содержанию мигрантов, — подчеркнула она.

Ранее американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что США вскоре могут превратиться в настоящий репрессивный режим. По его мнению, наибольшую угрозу для страны представляют не Россия и Китай, а внутренние враги — «экстремисты» и противники демократии, к которым относятся Верховный суд и Республиканская партия.