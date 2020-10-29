Русскоязычная община в США доверилась Трампу

https://static.news.ru/photo/da5108ee-1a94-11eb-bc3d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на грядущих выборах может рассчитывать на массовую поддержку русскоязычной общины. Об этом заявил NEWS.ru американский политик Алек Брук-Красный.

По словам нашего собеседника, порядка не менее 80% русскоязычных в США выступают за действующего президента. У таких настроений есть две основные причины. Во-первых, это крен части Демпартии в сторону социализма, пусть и не в том виде, в котором он был в СССР.

В США так любят деньги, что социалистические идеи здесь не приживутся. Но тем не менее его «призрак», которым Трамп пугает всех, особенно действует на выходцев из стран бывшего Советского Союза, — отметил Брук-Красный.

Второй фактор, обусловивший симпатии русскоязычных американцев к Трампу, это активизация разного рода радикалов, в том числе в рамках движения Black Lives Matter. Те, кто приехал из-за рубежа, плохо понимают проблематику отношения к чернокожему населению в США и то, что с ним происходило буквально полвека назад, поэтому жёсткая риторика действующего президента приходится им по нраву.

Полная версия интервью с Алеком Брук-Красным опубликована на сайте NEWS.ru.