Радикалы и «пугало» социализма: чем Трамп привлекает русскоязычную общину

Президентские выборы в США всё ближе, а досрочное голосование всё активнее и сулит напряжённый день 3 ноября. На чьей стороне выступит русскоязычная община? Как пандемия коронавируса сказалась на политической активности американцев? Стоит ли им ждать, что вскоре они проснутся в другой стране? На эти и другие вопросы NEWS.ru ответил Алек Брук-Красный, первый русскоязычный депутат законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк, занимавший этот пост почти 10 лет, с 2006 по 2015 год, и не понаслышке знакомый с американской политикой.

— Каковы общественные настроения в США в преддверии выборов, учитывая, какой интенсивной была избирательная кампания, осложнённая внезапными вызовами?

— Американский электорат очень жёстко разделён на две практически равные части, последние опросы показывают, что осталось всего 3-4% избирателей, которые не определились, и к ним, похоже, отношусь и я. Несмотря на то что я зарегистрирован как демократ, могу констатировать, что в этой кампании у партии не было того выбора, который хотелось бы иметь.

Что касается Нью-Йорка, то, полагаю, здесь не будет сюрпризов — это традиционно демократический штат, и в этом году изменений не предвидится. А насчёт так называемых колеблющихся штатов, способных решить исход борьбы, сказать что-то определённое сложно.

Как вы знаете, система президентских выборов в США такова, что всё решает не всенародное волеизъявление, а голосование выборщиков. И, на мой взгляд, первое вполне может выиграть Джо Байден, а вот второе, определяющее — Дональд Трамп. Его позиции сильнее во Флориде, если он победит там, то ему надо будет выиграть голоса выборщиков в Мичигане или Висконсине, а затем — в Пенсильвании. И это уже автоматически будет означать победу на выборах, даже при проигрыше во всенародном голосовании.

Дональд Трамп Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

— В этом году в связи с пандемией коронавируса большое распространение получило голосование по почте, которое активно критиковал Трамп, говоря, что оно приведёт к массовым фальсификациям. Насколько его предупреждения правдоподобны: свойственно ли избирательной системе США подобное?

— Абсолютно несвойственно. Скромно скажу, что я сам провёл восемь избирательных кампаний, выиграв пять из них. И пусть по масштабу выборы в ассамблею или городской совет несравнимы с президентскими, я ни разу не сталкивался с какими-либо серьёзными фальсификациями. Трамп использует подобную риторику, скорее, просто как пиар-ход. Что касается честности подсчёта, то я в ней не сомневаюсь. Для работников электоральных комиссий это будет своего рода проверка: если что-то пойдёт не так, они банально рискуют потерять работу.

— В заочных спорах кандидатов, как в дебатах, оба политика большое внимание уделяли внешним силам России и Китаю в частности и международным отношениям в целом. Какое значение эти факторы имеют для массового электората?

— Для обычного избирателя внешнеполитический аспект почти не важен. Конечно, некоторые люди искренне верят во вмешательство российских или китайских спецслужб, но это логично — РФ и КНР было бы странно пройти мимо возможности оказать влияние на ситуацию в США, тогда бы их просто перестали уважать. Но массового интереса к международным проблемам у американцев нет.

Wang Ying/XinHua/Global Look Press

— Какое влияние, помимо распространения голосования по почте, оказала пандемия на избирательную кампанию — не снизила ли она активность людей?

— Напротив, она сильно повысила интерес к выборам. США ведь достаточно долго были весьма аполитичной страной. Политики здесь решают далеко не все вопросы, нельзя сказать, что они управляют обществом. Но в результате пандемии сложилась необычная ситуация. Сегодня политические силы на федеральном и местном уровне фактически управляют и человеческими жизнями, и бизнесом. С одной стороны, американские избиратели к этому совсем не привыкли, но с другой — они вдруг поняли, что такое возможно и поэтому важно выбрать наиболее эффективных людей на ответственные посты. По своему опыту могу сказать, что люди здесь, как правило, не знают политиков даже в своём округе. А сегодня они живут политической повесткой. И, полагаю, количество проголосовавших в этом году будет намного больше, чем в ходе предыдущих избирательных кампаний. И не только из-за коронавируса.

— Протесты, последовавшие за гибелью Джорджа Флойда, тоже сыграли роль?

— Когда общество так жёстко разделено, каждый старается добиться того, чтобы его сторона победила в противостоянии. Кому-то не нравятся новые демократы-социалисты, кому-то правые, кому-то движение Black Lives Matter (BLM). А обычно именно негативно воспринимаемые вещи больше влияют и на выборы, и на активность избирателей.

— В последнее время широко обсуждается вероятность волнений в США с самых разных флангов после выборов. Насколько обоснованы эти опасения?

— Не думаю, что всерьёз стоит ждать всплесков протестной активности. Если победит Трамп, то с помощью Национальной гвардии любые попытки дестабилизации будут подавлены. Что касается Байдена, то тут важно помнить, что Демпартия сейчас разделена. Одна из групп это исключительно левые, к которым вице-президент не относится. Но поскольку для демократов сейчас первоочередная задача — выиграть и любой ценой сместить Трампа, полиция сквозь пальцы смотрит на леворадикальные выступления. В случае же прихода Байдена в Белый дом уже центристская часть Демпартии, думаю, легко самостоятельно усмирит левое крыло, главная цель будет достигнута.

Джо Байден Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Можно ли говорить о конкретных электоральных симпатиях внутри русскоязычной общины?

— Вряд ли ошибусь, если скажу, что 87–90% русскоязычных в США — за Трампа. Основных факторов, способствующих этому, я бы выделил два. Во-первых, это «пугало» социализма. Я неспроста так выразился, поскольку даже левые демократы, говоря о социализме, имеют в виду совсем не то, что видели советские граждане. В США так любят деньги, что социалистические идеи здесь не приживутся. Есть отдельные секторы, но в целом социализм здесь не пройдёт. Но тем не менее его «призрак», которым Трамп пугает всех, особенно действует на выходцев из стран бывшего СССР. Во-вторых, свою роль играет и активизация радикалов в рамках различных движений вроде BLM, где давно уже не только темнокожие. Это также пугает людей, живущих здесь относительно недавно — а даже те, кто провёл в США 30 лет, всё равно не очень хорошо знают историю страны и плохо представляют, что происходило с чернокожим населением буквально полвека назад. Русскоязычному населению понять это очень сложно.

— Накал страстей перед выборами такой, будто в зависимости от исхода американцы могут, как говорится, проснуться в другой стране...

— У многих действительно есть такие мысли. Но я могу заверить их, — и делаю это довольно часто, — что мы не проснёмся в другой стране, мы обнаружим себя всё в том же государстве, где власть и оппозиция почти равны по своим силам. И именно это придаёт силу самой американской демократии. Оппозиция следит за действиями власти и наоборот, система сдержек и противовесов всегда имеет место. Поэтому серьёзных потрясений ждать не стоит. Если победит Трамп, всё останется, как прежде. Если же выиграет Байден, который по натуре своей центрист, просто сейчас боится потерять голоса левых радикалов в Демпартии, то и он скорректирует свою позицию в сторону большей умеренности.