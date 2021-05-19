«Русские небось животы надрывают»: американские СМИ прошлись по Байдену

https://static.news.ru/photo/afa06d78-b8f1-11eb-90fc-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские СМИ разочарованы отношением администрации президента к России и «Северному потоку-2». Такое мнение выказала журналист Моника Шоуолтер в материале, опубликованном в American Thinker.

Автор статьи полагает , что Белый дом делает ошибки в отношениях с Россией. Байден хоть и демонстрирует жёсткую риторику по отношению к Москве, но реальное положение дел говорит само за себя. Так, решение не вводить санкции в отношение оператора «Северного потока-2» противоречит заявлениям главы Госдепа Энтони Блинкена, который много раз твердил о необходимости помешать проекту, отмечает журналистка.

Внешняя политика США — невнятная, а решения Вашингтона вполне устроят российского лидера Владимира Путина и власти Ирана, критикует автор статьи американские власти. Благосколонность же Байдена к России может говорить только о намерениях возобновить «отвратительную сделку» с Тегераном, что расширит возможности России и Ирана.

Шоуолтер приводит пример, когда президент успел перекрыть проект газопровода из Америки в Канаду, а к «Северному потоку» проявляет необычайную лояльность. И из-за «зелёной ахинеи» Белого дома Штаты потеряют до 10 тысяч рабочих мест, аргументирует автор статьи. По мнению журналистки, США уже утратили потенциальное влияние на соседей как экспортёр энергии. И внешняя политика Байдена выглядит так: Первым делом Путин, а Америка потом«, язвит журналистка.

Русские небось животы надрывают. Боб Гейтс (экс-министр обороны США), несмотря на недавние заявления, тоже горестно сокрушается. Тебе трубопровод, а мне шиш на постном масле. Ловко этот клоун в Белом доме придумал, а! — резюмирует автор публикации.

Как сообщалось ранее, представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США всё ещё намерены использовать «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить запуска «Северного потока — 2».