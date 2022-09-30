Россия предупредила США о готовности защищаться всеми доступными средствами Посольство РФ: США не должны сомневаться в готовности России защищаться любыми средствами

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы США не должны подвергать сомнению решительный настрой России защищать свой суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства в Вашингтоне. Таким образом московские дипломаты отреагировали на статью в издании Newsweek, где говорилось о планах РФ применить ядерное оружие и вариантах противоборства со стороны США.

Обратили внимание на статью в издании Newsweek, в которой приводятся заявления анонимных представителей Пентагона о разработке планов реагирования на гипотетическое применение нашей страной ядерного оружия. <...> Среди рассматриваемых сумасшедших вариантов — нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству, — говорится в заявлении дипмиссии.

Дипломаты выразили надежду, что данные рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США, так как в противном случае «на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0». В то же время в посольстве подчеркнули готовность Москвы к защите суверенитета.

В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам, — заявили российские дипломаты.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению.