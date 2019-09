Кристина появилась на свет 11 сентября (9/11, американский вариант написания даты. — News.ru) в 9:11 вечера. Вес ребёнка при рождении составил девять фунтов 11 унций (4,4 кг).

Amazing! Baby Christina was born on 9/11 at 9:11 p.m. weighing 9 lbs 11 oz. Her proud parents say while her birth is on a tragic day she represents the miracles in the world. A nurse w/35+ yrs experience says she’s never witnessed a DOB, weight & birth time all the same! pic.twitter.com/sG914KB11C