https://static.news.ru/photo/8e831132-d625-11e9-9a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: ShayA_WREG3/twitter.com

В США новорождённая поразила собственных маму и папу и персонал госпиталя «магией чисел».

Кристина появилась на свет 11 сентября (9/11, американский вариант написания даты. — News.ru) в 9:11 вечера. Вес ребёнка при рождении составил девять фунтов 11 унций (4,4 кг).

У нас настоящая малышка 9/11. Врач был так взволнован. Услышав цифры, я сказала лишь «С ума сойти!», — рассказала мама девочки.

Amazing! Baby Christina was born on 9/11 at 9:11 p.m. weighing 9 lbs 11 oz. Her proud parents say while her birth is on a tragic day she represents the miracles in the world. A nurse w/35+ yrs experience says she’s never witnessed a DOB, weight & birth time all the same! pic.twitter.com/sG914KB11C — Shay Arthur (@ShayA_WREG3) September 12, 2019

Родители Кристины считают, что её появление на свет в день годовщины терактов 11 сентября 2001 года, «до сих пор столь трагичный и причиняющий боль», принесло им немного радости.

Жертвами терактов 11 сентября 2001 года стали 2974 человека, 24 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Президент США Дональд Трамп объявил 11 сентября Днём патриота и вместе с супругой Меланией почтил память погибших в результате атак террористов, писал News.ru.