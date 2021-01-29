Республиканцы заявили, что нуждаются в Трампе

https://static.news.ru/photo/0a238f7c-623b-11eb-8cd8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/MediaPunch/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп в последние дни своего срока стал фигурой, в симпатиях к которой опасались признаваться даже многие его сторонники по Республиканской партии. Однако теперь выясняется, что они всё равно нуждаются в нём — по крайней мере, так заявил член Национального комитета партии в штате Арканзас Джонатан Барнетт.

Мы нужны друг другу. Мы, безусловно, нуждаемся в нём, в его вкладе и в его избирателях. Но и мы ему нужны. Мы должны вместе решать проблемы, — сказал Барнетт, чьи слова приводит Politico.

Издание называет Трампа «токсичным». Неудивительно, ведь после событий 6 января в Вашингтоне был инициирован импичмент президенту — второй за его срок, что стало уникальным случаем в американской истории. Как и тот факт, что впервые за отстранение главы государства высказались сразу 10 его однопартийцев в палате представителей.

Но сейчас Республиканская партия делает всё, чтобы удержать Трампа и его базу избирателей, и при этом не выглядеть ему очень обязанной. Без поддержки Трампа партия боится потерять колоссальный приток средств как раз в преддверии промежуточных выборов, когда будет шанс вернуть большинство в конгрессе. Промежуточные выборы — голосование за членов конгресса, которое проводится раз в четыре года в середине президентского срока. Следующие такие выборы состоятся в ноябре 2022 года.

Барнетт пояснил, что нынешняя позиция республиканцев в отношении Трампа не должна шокировать. Он отметил, что в конфронтации нет пользы, если речь идёт о политическом будущем.

Конгресс США 6 января должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако процесс был сорван массовой акцией в центре Вашингтона — сторонники бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа, призывавшего «бороться за честные выборы», атаковали Капитолий. В ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.

Ранее NEWS.ru писал, что после событий 6 января в Вашингтоне ряды Республиканской партии США значительно поредели. Более 30 тысяч человек покинули партию. И это только в тех штатах, которые сообщают информацию о смене партийной принадлежности избирателей.