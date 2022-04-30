Республиканцы в США стали меньше поддерживать НАТО

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НАТО начала терять поддержку Республиканской партии США, сообщили в статье для The Washingon Post обозреватели газеты Эшли Паркер, Марианна Сотомайор и Айзек Стэнли-Беккер, пишет ТАСС. Это подтверждает недавнее голосование в конгрессе.

Как отмечают авторы материала, на прошедшем в этом месяце голосовании в палате представителей Конгресса США по резолюции в поддержку НАТО против инициативы отдали свои голоса 63 республиканца, это почти треть представителей партии. При этом в 2019 году против подобной резолюции выступили только 22 представителя Республиканской партии.

Авторы статьи выразили мнение, что итоги голосования свидетельствуют об отходе Республиканской партии от НАТО, потому что позиции, которые до недавнего времени «считались частью либертарианского фронта, стали доктриной для растущей части партии». Таким образом, изоляционистская политика ряда республиканцев схожа с принципом «Америка прежде всего» 45-го президента США Дональда Трампа, который занял позицию против Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что избранная Вашингтоном стратегия ослабления Москвы в конфликте на Украине может привести к перерастанию ситуации в общемировое противостояние, такое мнение высказывается в статье журнала Foreign Policy. Отмечается, что президент США Джо Байден и союзники из НАТО предприняли серьёзные изменения, переведя политику защиты Украины в стратегию по ослаблению влияния и подрыва мощи России.

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