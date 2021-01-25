Республиканцы и демократы договорились о совместном управлении в Сенате США

https://static.news.ru/photo/fb8bd05a-5fa1-11eb-899f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP / MediaPunch via www.imago-i

В Сенате Конгресса США сохранится совместное управление республиканцев и демократов, представители двух партий пришли к такому соглашению. Также принято решение не отменять процедуру искусственного затягивания дебатов.

Такая процедура называется флибустьерством и подразумевает намеренное затягивание обсуждений, чтобы не допустить принятия какого-либо законопроекта. Как написал в Twitter глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл, этот момент является ключевым в вопросе разделения полномочий между представителями двух партий при равном количестве мест в сенате, договорённость об этом была достигнута в 2001 году.

Я рад, что двое сенаторов-демократов подтвердили, что не будут голосовать за прекращение флибустьерства. Они согласились с президентом Байденом и мной защищать сенат. Благодаря этому успеху мы можем двигаться дальше с разделением 50-50, основанном на прецеденте 2001 года, — написал Макконнелл.

Iâm glad that two Senate Democrats confirmed today they will not vote to end the legislative filibuster. They agree with President Biden and me on protecting the Senate.



With this win, we can move forward with a 50-50 power-sharing agreement built on the 2001 precedent. pic.twitter.com/fHUCFxxXh8 — Leader McConnell (@LeaderMcConnell) January 26, 2021

На данный момент в сенате обе партии имеют по 50 мест — впрочем, демократы всё же имеют преимущество за счёт дополнительного голоса, которым обладает вице-президент, демократ Камала Харрис. Согласно законодательству, она является председателем сената и может голосовать в случае равенства мнений при решении того или иного вопроса.

Ранее NEWS.ru писал, что демократы внесли в Сенат США резолюцию об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Теперь процесс импичмента формально считается запущенным.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа 13 января. Слушания в форме суда, посвящённые «подстрекательству к мятежу», которое вылилось в штурм Капитолия, начнутся 8 февраля. Если в сенате проголосуют за импичмент, Трамп не сможет баллотироваться в президенты и занимать государственные должности. Для импичмента демократам предстоит перетянуть на свою сторону 17 республиканцев.