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Республиканцы и демократы договорились о совместном управлении в Сенате США

09:37, 26 января 2021 11
Фото: CNP / MediaPunch via www.imago-i

В Сенате Конгресса США сохранится совместное управление республиканцев и демократов, представители двух партий пришли к такому соглашению. Также принято решение не отменять процедуру искусственного затягивания дебатов.

Такая процедура называется флибустьерством и подразумевает намеренное затягивание обсуждений, чтобы не допустить принятия какого-либо законопроекта. Как написал в Twitter глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл, этот момент является ключевым в вопросе разделения полномочий между представителями двух партий при равном количестве мест в сенате, договорённость об этом была достигнута в 2001 году.

Я рад, что двое сенаторов-демократов подтвердили, что не будут голосовать за прекращение флибустьерства. Они согласились с президентом Байденом и мной защищать сенат. Благодаря этому успеху мы можем двигаться дальше с разделением 50-50, основанном на прецеденте 2001 года, — написал Макконнелл.

На данный момент в сенате обе партии имеют по 50 мест — впрочем, демократы всё же имеют преимущество за счёт дополнительного голоса, которым обладает вице-президент, демократ Камала Харрис. Согласно законодательству, она является председателем сената и может голосовать в случае равенства мнений при решении того или иного вопроса.

Ранее NEWS.ru писал, что демократы внесли в Сенат США резолюцию об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Теперь процесс импичмента формально считается запущенным.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа 13 января. Слушания в форме суда, посвящённые «подстрекательству к мятежу», которое вылилось в штурм Капитолия, начнутся 8 февраля. Если в сенате проголосуют за импичмент, Трамп не сможет баллотироваться в президенты и занимать государственные должности. Для импичмента демократам предстоит перетянуть на свою сторону 17 республиканцев.

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