Республиканцы и демократы договорились о совместном управлении в Сенате США

Такая процедура называется флибустьерством и подразумевает намеренное затягивание обсуждений, чтобы не допустить принятия какого-либо законопроекта. Как написал в Twitter глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл, этот момент является ключевым в вопросе разделения полномочий между представителями двух партий при равном количестве мест в сенате, договорённость об этом была достигнута в 2001 году.

I’m glad that two Senate Democrats confirmed today they will not vote to end the legislative filibuster. They agree with President Biden and me on protecting the Senate.



With this win, we can move forward with a 50-50 power-sharing agreement built on the 2001 precedent.