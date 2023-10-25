Республиканца Джонсона избрали спикером палаты представителей США

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

Конгрессмен от штата Луизиана Майк Джонсон (в центре) в окружении коллег-республиканцев

Американский законодатель от штата Луизиана, представитель Республиканской партии Майк Джонсон избран спикером палаты представителей конгресса, сообщил телеканал CNN. Джонсон собрал 220 голосов, что позволило ему одержать победу.

Майк Джонсон от Луизианы получил большинство голосов и надлежащим образом избран спикером палаты представителей, — заявил Патрик Макгенри (законодатель от Северной Каролины), который временно исполняет обязанности спикера.

Пост спикера палаты представителей — третий по значимости в американской государственной иерархии. Майк Джонсон в прошлом активно высказывался против некоторых законодательных инициатив, связанных с выделением американской помощи Украине. В частности, он настаивал на том, чтобы Киев предоставил подробные сведения, как используются переданные средства.

До своего избрания на пост спикера Джонсон был относительно малоизвестным в конгрессе. Он входил в состав юридического комитета палаты представителей и комитета по делам вооруженных сил. Также Джонсон считается сторонником бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее конгрессмен Том Эммер отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей Конгресса США. Против него выступила группа республиканцев, участники которой отказались поддерживать его при голосовании в палате представителей полного состава. По версии СМИ, кандидатура Эммера не устроила экс-президента США Дональда Трампа, который воспользовался своим влиянием в нижней палате и лишил политика шанса на избрание.