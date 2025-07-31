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31 июля 2025 в 19:11

Рекордная молния длиной в сотни километров попала на фото

Опубликованы кадры с рекордной молнией длиной 829 километров в США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самая крупная молния в истории, зафиксированная в атмосфере Земли, попала в объектив фотографов, соответствующие кадры публикует Daily Mail. Необычное природное явление произошло в 2017 году над территорией Соединенных Штатов.

На опубликованных снимках атмосферные электрические разряды видны как с Земли, так и из космоса. На одном из кадров указана длина молнии, составляющая 515 миль, или 829 километров.

Ранее во Всемирной метеорологической организации при ООН заявили, что молния длиной 829 километров, зафиксированная в Соединенных Штатах, была признана рекордной во всем мире. Уточнялось, что природное явление наблюдалось между штатами Техас и Канзас.

До этого стало известно, что молния ударила в жилой дом в Казани, после чего там начался пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. По словам соседей, хозяйка дома успела вовремя покинуть здание вместе с тремя собаками. В Сети также появились кадры последствий удара молнии.

Прежде в Республике Тыва 13-летний подросток погиб от удара молнии. Инцидент произошел 19 июля около 18:00 в Дзун-Хемчикском районе. Школьник находился на чабанской стоянке, помогая родственникам ухаживать за лошадьми. В момент удара стихии мальчик вместе с двоюродным братом направлялся к табуну.

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