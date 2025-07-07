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07 июля 2025 в 12:17

Стало известно, почему создание новой партии в США может стоить Маску жизни

Политолог Светов: активность Маска грозит ему депортацией и даже гибелью

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Активность американского предпринимателя Илона Маска по созданию новой партии в США грозит ему депортацией или даже гибелью, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он призвал бизнесмена думать о своей жизни и напомнил, что в США были прецеденты гибели не только глав государства, но и кандидатов на этот пост.

Угроза депортации — это достаточно серьезно. Я бы вообще предложил Маску задуматься: если стреляли в [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), который пользовался охраной, то где гарантии, что не будут стрелять в него? У них существует привычка убивать не только президентов, но и претендентов на политические посты. Так убили Мартина Лютера Кинга, так убили Роберта Кеннеди, который был всего лишь кандидатом в президенты. Стоит подумать о своей жизни, — сказал Светов.

По его мнению, американское государство может лишить Маска всего, что он имеет, в том числе посредством национализации. Политолог подчеркнул, что если миллиардер хочет вступить в борьбу со своей третьей партией, то против него ополчатся и демократы, и республиканцы.

Ранее Трамп резко раскритиковал Маска, назвав его «ходячей катастрофой». Глава государства заявил, что предприниматель «слетел с катушек», сообщив о создании новой политической силы. По словам главы Белого дома, третья партия создаст разлад и хаос.

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