«Путин был прав»: американцы поддержали РФ после слов Болтона о переворотах Американцы поддержали Путина после слов экс-советника президента США Болтона о переворотах

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Болтон

Американцы бурно отреагировали на слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о его участии в подготовке национальных переворотов за пределами страны. При этом политик отказался вдаваться в подробности. Комментарии пользователей Twitter приводит РИА Новости.

О своём участии в сменах режимов Болтон рассказал в интервью на телеканале CNN. Политик сообщил, что «помогал с планированием госпереворотов» и это требует, по его словам, кропотливой работы.

Большинство зрителей телеканала посчитали, что такие действия США априори неприемлемы и раскритиковали Болтона.

«Переворот, который организовали США на Украине, — довольно чувствительная чувствительная тема сейчас. Неудивительно, что Болтон не захотел вдаваться в детали», «Достаточно посмотреть хотя бы на революцию на Майдане в Киеве и внезапно действия, предпринятые Россией, предстают в совершенно новом свете», пишут пользователи.

Некоторые при этом задаются вопросом, заботит ли кого-то, что Болтон признался в своей причастности к планированию госпереворотов. «Это нужно расследовать! Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства? Доверяете ли вы этим политикам? В демократических обществах не должно быть секретности. Это ненормально!», пишут американские пользователи.

«Еще одно доказательство, что внешняя политика США направлена на дестабилизацию правительств в других странах», рассуждают пользователи. И приходят к другому выводу: «А мы еще удивляемся, почему в странах Центральной Америки такая нестабильная обстановка и к нам приезжает так много иммигрантов».

С мнением, что политика США направлена на дестабилизацию правительств в других странах, согласились многие. И пришли к вполне ожидаемому выводу.

Оказывается, Путин был прав во многих вещах, — пишут граждане США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом требуют реакции и дальнейшего разбора. По её словам, важно знать точки земного шара, в которых США могли планировать государственные перевороты.