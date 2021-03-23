Псаки высмеяли в соцсетях за объяснение троекратного падения Байдена

https://static.news.ru/photo/1aeeb474-8b9b-11eb-8f2c-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Andrew Harrer - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы вовсю веселятся над объяснением Джен Псаки троекратного падения президента на трапе самолёта. Пресс-секретарь главы государства ответила на вопрос о самочувствии Байдена настолько странно, что это заставило граждан США переживать не только за здоровье президента, но и за здоровье всей администрации.

Ответ Псаки журналистам выглядел так:

Не знаю, поднимались ли вы когда-нибудь по такому трапу. Иногда это бывает довольно трудно. Но сейчас с президентом все хорошо, — приводит слова пресс-секретаря The New York Post.

Речь идёт о происшествии, которое случилось несколько дней назад. Джо Байден поднимался по трапу на борт № 1 и несколько раз споткнулся. Белый дом заявил, что во всём виноват ветер, который сбивал с ног американского лидера. Это и стало поводом для насмешек. Издание первым опубликовало забавный мем с Байденом на трапе.

Первым, кто повеселился над президентом, был его бывший конкурент Дональд Трамп. Он скрупулезно посчитал, что скорость ветра в тот день составляла шесть метров в секунду. И выразил серьёзные опасения по поводу состояния здоровья 78-летнего главы государства.

Не отстали от Трампа и простые американцы. «Деменция, Джо», «Отменить ветер!», «Этот называется жестокое обращение с пожилыми людьми», «Мир смеётся над Америкой!», «Так ветер сбил самого сильного человека!», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден хорошо себя чувствует после инцидента на трапе самолёта, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с президентом США, в шутку удивилась тому, что Вашингтон не обвинил Москву в случившемся с Байденом.