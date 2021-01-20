Псаки рассказала о своей миссии в Белом доме

https://static.news.ru/photo/4cf45f2e-5b8e-11eb-9056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP / globallookpress

Пресс-секретарь нового президента США Джен Псаки в ходе первого брифинга заявила, что её главная задача — восстановить доверие к Белому дому.

Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов, — сказала Псаки.

Она добавила, что постарается вернуть доверие американцев к Белому дому. Над этим будет работать не только пресс-служба, но и вся администрация Байдена.

Сам президент в своей инаугурационной речи раскритиковал предшественника, даже не назвав его по имени, за манипуляцию фактами и искажение правды.

Ранее NEWS.ru писал, что первые телефонные переговоры нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена будут вестись с «партнёрами и союзниками». Первый разговор назначен на 22 января: Байден будет разговаривать с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, рассказала Псаки. Она также анонсировала принятия закона, разрешающего трансгендерам вернуться в американскую армию.