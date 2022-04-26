Псаки рассказала о реакции Байдена на покупку Twitter Маском Псаки о покупке Twitter Маском: Байдена беспокоит влияние соцсетей на жизнь граждан

Президент США Джо Байден давно обеспокоен влиянием крупных интернет-платформ на повседневную жизнь граждан страны. Так отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на покупку компании Twitter предпринимателем Илоном Маском. Ее слова привела пресс-служба Белого дома.

Ранее стало известно, что маск покупает Twitter за $44 млрд.

Я не стану комментировать данную конкретную сделку. Между тем, независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь, - сказала Псаки.

По её словам, в Белом доме имеются опасения относительно возможностей распространения в социальных сетях дезинформации и указала на важность привлечения платформ к ответственности за подобного рода нарушения.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск купит компанию Twitter за $44 млрд. После завершения сделки компания станет непубличной, в связи с чем её акции можно будет продавать или обменивать исключительно в частном или внебиржевом порядке.