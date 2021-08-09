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Псаки поделилась реакцией на критику российских журналистов

19:26, 09 августа 2021
Псаки поделилась реакцией на критику российских журналистов Джен Псаки Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что во время работы главой пресс-службы Госдепа США её расстраивала критика со стороны российских журналистов. Об этом она заявила в интервью журналу Vogue.

Позднее её отношение к критике представителей российских СМИ изменилось.

К концу моего пребывания в Госдепе это начало меня забавлять, — подчеркнула она.

Псаки добавила, что благодаря работе в Госдепе хорошо подготовилась к нынешней политической атмосфере.

В 2014 году журнал Vogue опубликовал статью, где говорится о том, что после 2014 года российские журналисты якобы запустили против Псаки кампанию, чтобы «выставить её глупой». При этом отмечается, что часть критики попала и в американские СМИ.

Ранее Псаки заявила, что правительство США не имеет планов по выдаче гражданам COVID-паспортов на федеральном уровне.

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