Псаки поделилась реакцией на критику российских журналистов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что во время работы главой пресс-службы Госдепа США её расстраивала критика со стороны российских журналистов. Об этом она заявила в интервью журналу Vogue.

Позднее её отношение к критике представителей российских СМИ изменилось.

К концу моего пребывания в Госдепе это начало меня забавлять, — подчеркнула она.

Псаки добавила, что благодаря работе в Госдепе хорошо подготовилась к нынешней политической атмосфере.

В 2014 году журнал Vogue опубликовал статью, где говорится о том, что после 2014 года российские журналисты якобы запустили против Псаки кампанию, чтобы «выставить её глупой». При этом отмечается, что часть критики попала и в американские СМИ.

Ранее Псаки заявила, что правительство США не имеет планов по выдаче гражданам COVID-паспортов на федеральном уровне.