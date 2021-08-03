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Псаки рассказала о планах по выдаче COVID-паспортов в США

21:54, 03 августа 2021
Псаки рассказала о планах по выдаче COVID-паспортов в США Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
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Правительство США не имеет планов по выдаче гражданам COVID-паспортов на федеральном уровне. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новости.

Мы не выпускаем паспорта вакцинации от федерального правительства, — заявила Псаки.

Ранее директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар сообщал о том, что в стране хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 70% взрослого населения.

При этом стало известно, что ЕС признал COVID-сертификаты Сан-Марино, где прививают «Спутником V».

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