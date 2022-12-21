Псаки объяснила визит Зеленского снижением поддержки Украины в США

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Loook Press

Джен Псаки

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter объяснила неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Киева в США. По ее мнению, таким образом предпринята попытка вновь «продать» эту тему конгрессу и обществу.

Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась в то время, как русские уничтожают источники энергии и бомбят города. Это попытка продать конгрессу и обществу. Оставайтесь с Украиной, — написала Псаки.

Ранее в Белом доме назвали визит Зеленского в США сигналом президенту России Владимиру Путину о поддержке Киева. Одной из тем встречи украинского и американского лидеров станет обсуждение видения Зеленским «справедливого мира» на Украине. Зарубежные СМИ предположили, что украинский лидер также будет просить о поставках ВСУ ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва не рассчитывает на позитивные изменения в ситуации на Украине после поездки Зеленского в Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента усомнился в том, что позиция Зеленского станет более конструктивной.