Politico: Зеленский попросит у США ракеты с дальностью действия до 300 км

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом намерен просить для ВСУ ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper, пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями. Белый дом против передачи такого оружия Киеву и свою позицию по этому вопросу менять не намерен.

Но официальные лица США не готовы сдвинуться с места. Белый дом категорически отклонил отправку ATACMS, — говорится в статье.

По словам американских чиновников, затраты на поставки таких ракет Украине высоки. Кроме того, они опасаются, что наличие у Киева ATACMS может спровоцировать российскую сторону на использование потенциально еще более мощного оружия в ходе конфликта. Тем не менее администрация Байдена обещает не прекращать поддержку Украины в противостоянии с РФ.

Ранее в Белом доме подтвердили очный визит Зеленского в Вашингтон 21 декабря и назвали его сигналом российскому лидеру Владимиру Путину и всему миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется. Президент Украины выступит перед Конгрессом США, после чего американские законодатели проголосуют за масштабный законопроект о финансировании, который включает примерно $44,9 млн помощи Украине.