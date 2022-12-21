В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Вашингтон Песков: у Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Москва не рассчитывает на позитивные изменения в ситуации на Украине после поездки президента страны Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что власти России не ожидают, что позиция Зеленского станет более конструктивной.

У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон, — сказал Песков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент Украины вылетел в Вашингтон на американском военном транспортнике с авиабазы Рамштайн в Германии. Американские издания предположили, что украинский лидер может выступить в ООН, но пресс-служба международной организации опровергла данную информацию.

Представитель Белого дома во время пресс-конференции подтвердил, что Зеленский посетит Соединенные Штаты с официальным визитом 21 декабря. По его словам, украинский лидер проведет расширенную встречу с президентом США Джо Байденом и членами его команды по национальной безопасности, а после отправится на Капитолийский холм, чтобы обратиться к совместной сессии конгресса.