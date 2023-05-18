«Прямая угроза нацбезопасности»: Байдену пригрозили импичментом Конгрессвумен Грин представит законопроект об импичменте Байдена

Фото: Ron Adar/Global Look Press

Джо Байден

Член Республиканской партии Тейлор Грин объявила, что 18 мая намерена внести в конгресс законопроект об объявлении импичмента президенту США Джо Байдену. В своем видеообращении, опубликованном в Twitter, законодатель обвинила хозяина Белого дома в неспособности защитить страну и нарушении конституционных обязанностей по охране границ. По ее словам, Байден является прямой угрозой национальной безопасности США.

Я намерена представить статьи об импичменте главы исполнительной власти, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением этой страны, президенту США Джозефу Робинетту Байдену, — заявила Грин.

Конгрессвумен отметила, что это будет лишь первый набор статей. По мнению республиканки, Байден не выполняет свои президентские обязанности намеренно. Грин сообщила, что также направит свои наработки по импичменту генпрокурору Меррику Гарланду и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Ранее американист Юрий Рогулев высказал мнение, что у конгресса нет оснований для предъявления импичмента Байдену. По словам политолога, для запуска процесса президенту нужно вынести вотум недоверия, например, из-за неисполнения закона или же на основании вердикта комиссии о его недееспособности. Рогулев также напомнил, что если Байден будет отстранен от должности, его сменит вице-президент Камала Харрис, которая пользуется меньшей поддержкой среди граждан и не настолько опытна в политике.