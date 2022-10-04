Политолог оценил вероятность импичмента Байдена Политолог Рогулев: для импичмента Байдена нет существенных оснований

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Джо Байден

У Конгресса США нет серьёзных оснований для импичмента президента Джо Байдена, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог, директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев. По его словам, для запуска этого процесса необходимо, чтобы главе Белого дома вынесли вотум недоверия из-за проблем с законом или из-за вынесенного комиссией вердикта о недееспособности, но даже с текущим физическим и ментальным состоянием Байдена вероятность этого мала. Также эксперт отметил, что если нынешний президент США лишится своей должности, его место займёт вице-президент Камала Харрис, которая имеет меньшую поддержку у населения и менее опытна в политике.

Во-первых, для импичмента нет оснований. Во-вторых, осталось два года, пока они будут собираться, у Байдена и так срок закончится. А в-третьих, если даже, допустим, удастся проголосовать и утвердить это решение <...>, кто будет вместо него? Камала Харрис? Она для республиканцев лучше, что ли? — заявил американист.

Рогулев также добавил, что Байдену удалось избраться на пост президента США лишь из-за того, что предвыборная кампания тогда проводилась в особых условиях ковидной эпохи. Он уточнил, что в этот период не проводилось массовых мероприятий, а голосование было удаленным. Политолог убежден, что в противном случае ограниченные возможности Байдена стали бы очевидны американской общественности и он с меньшей вероятностью выиграл бы выборы. При этом эксперт уверен, что второй срок нынешний президент «не потянет».

Накануне президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться в президенты на второй срок в 2024 году. О своих планах Байден рассказал на встрече с проповедником Элом Шарптоном в сентябре.

Обозреватель Washington Post Меган Макардл ранее написала, что состояние президента США Джо Байдена заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания. По ее мнению, из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания 2020 года оказалась сильно сокращена, иначе жители США раньше бы разглядели «склонность кандидата к старческому маразму».