Байден собирается баллотироваться на второй срок

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться в президенты на второй срок в 2024 году. Об этом сообщает телеканал АВС.

По сведениям издания, о своих планах Байден рассказал на встрече с проповедником Элом Шарптоном в сентябре. Он заявил, что «собирается сделать это снова», имея в виду выдвижение своей кандидатуры на пост президента.

Сторонники Байдена неоднократно говорили о его намерении выдвигаться на второй срок. Однако сам он избегал в последнее время каких-либо заявлений на данную тему.

Тем временем представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США обсуждают возможность запуска импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Некоторые республиканцы настроены на то, чтобы превратить последние два года руководства Байдена в «ночной кошмар».

Ранее обозреватель Washington Post Меган МакАрдл написала, что состояние президента США Джо Байдена заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания. По ее мнению, из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания 2020 года оказалась сильно сокращена, иначе жители США раньше бы разглядели «склонность кандидата к старческому маразму».