Состояние президента США Джо Байдена заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания, пишет обозреватель Washington Post Меган МакАрдл. По ее мнению, из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания 2020 года оказалась сильно сокращена, иначе жители США раньше бы разглядели «склонность кандидата к старческому маразму».
Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше. <...> Это проблема для политика. <...> Чем больше глава Белого дома будет встречаться с избирателями, а ему придется делать это для кампании в 2024 году, тем больше к нему будет вопросов насчет возраста, — написала МакАрдл.
Глава Белого дома, которому в следующем месяце исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, вспоминая его частые оплошности, конфузы и совершаемые им ошибки.
Один из таких конфузов случился с президентом США в апреле в Сиэтле, где Байден протянул руку для приветственного рукопожатия в пустоту после публичного выступления. После речи о предполагаемых реформах в стране Байден приветственно помахал залу, отдал честь, поднял вверх большой палец, а после развернулся с протянутой рукой для приветствия неизвестно кому. В августе Байден протянул руку воздуху в ходе подписания закона о выделении поддержки в $280 млрд на развитие полупроводников в стране.
В сентябре Байден в очередной раз оговорился в прямом эфире. Он тогда сообщил, что встречался со своей будущей женой Джилл, когда ему было 30, а ей — 12 лет. Сюжет с ляпом главы государства показали местные телеканалы.