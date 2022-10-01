В США рассказали, почему Байдена не переизберут на второй срок WP: из-за ухудшения состояния Байдена его переизбрание стоит под вопросом

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Состояние президента США Джо Байдена заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания, пишет обозреватель Washington Post Меган МакАрдл. По ее мнению, из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания 2020 года оказалась сильно сокращена, иначе жители США раньше бы разглядели «склонность кандидата к старческому маразму».

Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше. <...> Это проблема для политика. <...> Чем больше глава Белого дома будет встречаться с избирателями, а ему придется делать это для кампании в 2024 году, тем больше к нему будет вопросов насчет возраста, — написала МакАрдл.

Глава Белого дома, которому в следующем месяце исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, вспоминая его частые оплошности, конфузы и совершаемые им ошибки.

Один из таких конфузов случился с президентом США в апреле в Сиэтле, где Байден протянул руку для приветственного рукопожатия в пустоту после публичного выступления. После речи о предполагаемых реформах в стране Байден приветственно помахал залу, отдал честь, поднял вверх большой палец, а после развернулся с протянутой рукой для приветствия неизвестно кому. В августе Байден протянул руку воздуху в ходе подписания закона о выделении поддержки в $280 млрд на развитие полупроводников в стране.

В сентябре Байден в очередной раз оговорился в прямом эфире. Он тогда сообщил, что встречался со своей будущей женой Джилл, когда ему было 30, а ей — 12 лет. Сюжет с ляпом главы государства показали местные телеканалы.