Прокуратура Нью-Йорка начала новую проверку бизнеса Трампа

Прокуратура округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк инициировала новую проверку бизнес-структуры экс-президента США Дональда Трампа — Trump Organization. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. В июле компанию уже обвиняли в нарушении налогового законодательства.

Как заявили собеседники издания, власти заинтересовались финансовыми операциями Trump Organization, связанными со входящей в неё структурой, которая занимается площадками для игры в гольф, компании может угрожать уголовное расследование.

Отмечается, что последние несколько месяцев прокуратура запрашивала у гольф-клуба Trump National Golf Club Westchester и администрации города Оссининг отчёты с указанием суммы налога на имущество для собственности организации. По данным источника, прокуратура считает, что компания Трампа могла исказить реальную стоимость владений с целью сокращения налоговых выплат.

Авторы материала The New York Times пишут, что пока неизвестно, будет ли проверка основанием для предъявления компании Трампа обвинений. Представители Trump Organization отказались давать комментарии изданию.

В июле Trump Organization и её финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в нарушении налогового законодательства в течение 15 лет. В частности, речь шла о льготах, предоставляемых Вайссельбергу и другим топ-менеджерам, включая десятки тысяч долларов на образование одного из внуков финдиректора в частной школе, а также арендную плату за квартиры и автомобили.