Притворявшийся журналистом геймер несколько месяцев дурачил Белый дом

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В США разгорелся скандал из-за молодого человека, который под видом репортёра передавал свои вопросы пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, пишет Politico.

Как выяснилось, геймер, скрываясь под вымышленным именем Кейси Монтегю, с конца 2020 гожа изображал из себя члена Ассоциации корреспондентов Белого дома и репортера Daily Mail. Кто именно скрывается под этим именем, до сих пор неизвестно.

Своё отсутствие на брифингах он объяснял COVID-протоколами. Позднее он объяснил, что пошёл на обман, потому что любит журналистику, но считает работу современной прессы неудовлетворительной.

Поэтому я решил, что обеспечу некоторую прозрачность и задам несколько вопросов, на которые я и некоторые друзья хотели получить ответ, — сказал «репортёр».

Как сообщает издание, Монтегю удалось, используя Закон о свободе информации, получить данные личной финансовой информации Псаки, а также советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Также выяснилось, что он постоянно общался с другими репортерами и официальными лицами страны, в том он задавал вопросы по электронной почте помощникам президента США Джо Байдена, первой леди Джилл Байден, вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, он завёл себе два Twitter-аккаунта, на которые стали активно подписываться американские чиновники.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, первая леди США Джилл Байден 1 апреля решила разыграть членов пресс-пула, переодевшись стюардессой во время перелёта из Калифорнии в Вашингтон.