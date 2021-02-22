Президента США призвали бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине

https://static.news.ru/photo/2c8b16aa-75e3-11eb-8dd2-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден должен принять решение о бойкоте Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Такое мнение в открытом письме выразил член палаты представителей Джон Кэтко.

Он сделал упор на то, что в Китае серьёзно нарушаются права человека и осуществляется геноцид уйгуров и представителей других этносов. Эти действия не только противоречат американским ценностям, но и делают невозможным участие США в Играх, убеждён конгрессмен.

Господин президент, доказательства очевидны — Китай сознательно и систематически работает над уничтожением населения в пределах своих собственных границ. При этом он ожидает, что остальной мир будет молчать, — говорится в обращении.

Кэтко подчеркнул, что соревнования между спортсменами разных стран должны проходить в соответствии с Олимпийской хартией, а спорт должен служить гармоничному развитию мирного общества, заинтересованного в сохранении человеческого достоинства. Политика Китая в отношении представителей определённых народностей идёт вразрез с этими принципами, резюмирует Кэтко.

Ранее NEWS.ru писал, что российские олимпийцы в Токио и Пекине выступят под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР, ROC — англ.). При этом использование полного названия организации будет запрещено.