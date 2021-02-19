Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эмблемой ROC

https://static.news.ru/photo/8a1fd386-72bf-11eb-83d7-96000091f725_660.jpg Фото: Masahide Tomikoshi/SVEN SIMON/Global Look Press/

Российские олимпийцы в Токио и Пекине выступят под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР, ROC — англ.). При этом использование полного названия организации будет запрещено.

Решение, принятое Спортивным арбитражным судом (CAS) 17 декабря 2020 года по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), должно строго и последовательно выполняться во всём Олимпийском движении, — говорится в сообщении Международного олимпийского комитета.

Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные будут вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и зимних играх в Пекине.

Как писал NEWS.ru, выступление россиян на чемпионате мира по конькобежному спорту даёт надежду на успех на Олимпиаде 2022 года в Пекине, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он пообещал продолжать активно поддерживать сборные по разным видам спорта, подготовку тренеров и работу со спортсменами в регионах. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, если обстоятельства не помешают их проведению.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На ЧМ по конькобежному спорту впервые прозвучала музыка Чайковского вместо гимна РФ при награждении российского спортсмена.