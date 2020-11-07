Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/d8a62844-2106-11eb-ab15-fa163e074e61_660.jpg Фрэнк Мбаинимарама Фото: Frank Bainimarama/twitter.com

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама обратился к кандидату на пост президента США Джо Байдену с поздравлениями с победой на выборах главы государства. При этом результат голосования ещё официально не объявлен.

Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19, — заявил он.

Политик отметил, что сейчас важно участие США в этих усилиях на позициях лидера. Такое заявление он сделал в своём Twitter.

Congratulations, @JoeBiden .



Together, we have a planet to save from a #ClimateEmergency and a global economy to build back better from #COVID19 .



Now, more than ever, we need the USA at the helm of these multilateral efforts (and back in the #ParisAgreement â ASAP!) pic.twitter.com/mhX9HWR5HI — Frank Bainimarama (@FijiPM) November 7, 2020

Таким образом, представитель Фиджи стал первым государственным руководителем, который поздравил Байдена с победой.

Как писал NEWS.ru, букмекерские конторы в Великобритании продолжают однозначно предсказывать победу на выборах президента Соединённых Штатов Америки кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Вероятность избрания политика на руководящую должность аналитики оценивают в диапазоне от 94,1% до 97%.

Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков из разных штатов. Байден на данный момент имеет 253 голоса.