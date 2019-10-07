https://static.news.ru/photo/6c9304f8-e96f-11e9-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/markshotts

Жители американского Лос-Анджелеса делятся в соцсетях фотографиями букв VVP67, которые начертил в небе 7 октября неизвестный самолёт.

Пользователи не сразу поняли, что означает надпись, но позже единогласно решили, что это инициалы и возраст российского президента. На данный момент личность пилота, придумавшего такое оригинальное поздравление, неизвестна, пишет Gal Post .

So maybe it’s actually #VVP67 . Ok so why we hashtagging him in the United States. Really people. Oh maybe it’s a gift from Putin’s patsy. @realDonaldTrump pic.twitter.com/iaF09wxYcX — Chris Mulrooney (@chris_mulrooney) October 8, 2019

Как писал News.ru ранее, глава Тувы Шолюан Кара-оол раскрыл место отдыха президента Владимира Путина. На своей странице в Facebook он отметил, что красота тувинской тайги традиционно привлекает российского лидера.