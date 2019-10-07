Жители американского Лос-Анджелеса делятся в соцсетях фотографиями букв VVP67, которые начертил в небе 7 октября неизвестный самолёт.
Пользователи не сразу поняли, что означает надпись, но позже единогласно решили, что это инициалы и возраст российского президента. На данный момент личность пилота, придумавшего такое оригинальное поздравление, неизвестна, пишет Gal Post.
Как писал News.ru ранее, глава Тувы Шолюан Кара-оол раскрыл место отдыха президента Владимира Путина. На своей странице в Facebook он отметил, что красота тувинской тайги традиционно привлекает российского лидера.