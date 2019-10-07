Глава Тувы Шолюан Кара-оол раскрыл место отдыха президента Владимира Путина. На своей странице в
Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждёт, — написал он.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин накануне своего дня рождения отправился в сибирскую тайгу. Как показано на кадрах распространённой видеохроники, президент собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, глава государства поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.
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