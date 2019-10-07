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Лингвисты и психологи решили, что признаком оправдания терроризма в тексте журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой является указание на несоблюдение «прав и свобод граждан» в России, сравнение совершившего самоподрыв подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

Соответствующие выводы экспертиз использовал Роскомнадзор, а после и следователи, чтобы обосновать виновность сотрудницы СМИ. Признание логичности, обоснованности террористической деятельности и терроризма осуществляется в статье посредством утверждений о целесообразности действий террориста...