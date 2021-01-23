Появилось видео отдыхающего после президентства Трампа

Дональд Трамп провёл свои первые выходные после ухода с поста президента США за игрой в гольф в Палм-Бич в штате Флорида.
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Позднее Трампа отвезли в резиденцию Мар-а-Лаго, у которой собрались его сторонники. Они приветствовали экс-лидера США, держа в руках американские флаги и плакаты с надписями: «Всё ещ` мой президент!» и «Трамп победил». Трамп только помахал им.
Как писал NEWS.ru, отдыхающий во Флориде Трамп сообщил журналисту, что он «чем-то займётся, но не прямо сейчас». После этого корреспондента попросили удалиться. Это первое общение Трампа с прессой после того, как он покинул Белый дом. До этого его помощники сообщили журналистам, что политику требуется пауза. Они надеются, что экс-президент будет месяц просто играть в гольф, потому что «ему нужно постоянно находиться в движении».
Ранее стало известно, что Трамп предложил своим сторонникам создать новую политическую партию в США, а также выразил желание баллотироваться в президенты США в 2024 году.