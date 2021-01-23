«Мы чем-то займёмся»: Трамп рассказал о планах после президентства

https://static.news.ru/photo/b211740c-5d21-11eb-b4ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House / globallookpress

Недавно освободивший президентское кресло в США Дональд Трамп отдыхает в Палм-Бич (штат Флорида). Журналист Washington Examiner поймал его в гольф-клубе и расспросил о планах на будущее.

Мы чем-то займёмся, но не прямо сейчас, — сказал он.

После этого корреспондента попросили удалиться. Это первое общение Трампа с прессой после того, как он покинул Белый дом. До этого его помощники сообщили журналистам, что политику требуется пауза. Они надеются, что экс-президент будет месяц просто играть в гольф, потому что «ему нужно постоянно находиться в движении».

Несколько дней назад СМИ писали, что Трамп предложил своим сторонникам создать новую политическую партию в США, а также выразил желание баллотироваться в президенты США в 2024 году.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Но Трамп на неё не явился, предоставив возможность посетить мероприятие своему вице-президенту Майку Пенсу.

Но главным героем мемов после инаугурации стал Берни Сандерс благодаря своим теплым варежкам и недовольному виду, писал NEWS.ru. Он тоже планировал поучаствовать в выборах-2020, но в последний момент отказался и начал агитировать за Байдена.