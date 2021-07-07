Потеряли внешнего врага: развал СССР назвали проблемой для США

Холодная война с СССР была для американцев удобной, потому что у них существовал общий враг, который сплачивал нацию. Теперь «Америка в поиске новых внешних врагов», заявил научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович в интервью Lenta.ru.

По его словам, развал СССР стал культурной проблемой для США. Он напомнил , что во времена Второй мировой войны этим «идеологическим врагом» была фашистская Германия, а потом ей на смену пришёл Советский Союз.

В вечном противостоянии с внешним противником было определяющим для формирования новой американской политической идентичности в XX веке.

В этом смысле падение Советского Союза стало культурной проблемой, потому что оно означало прекращение этого живого противостояния, — сказал Белькович.

Теперь же, когда Россия и Китай стали значительно сильнее, чем 30 лет назад, у Вашингтона появилась новая цель: он создал новый миф, который позволит объединить разрозненное американское общество и будет выгоден всем политическим силам внутри страны.

Холодная война с Советским Союзом окажется для США не такой страшной, как настоящее соперничество с Китаем. Об этом ранее заявил экс-глава Пентагона и бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс.