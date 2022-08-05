Политолог рассказал, кто будет руководить США после смены Байдена на Харрис Политолог Васильев: если Харрис станет президентом, руководство США будет коллективным

Фото: Shawn Thew /Global Look Press

Джо Байден и Камала Харрис

Если после президента США Джо Байдена пост главы государства займет вице-президент Камала Харрис, Америкой будет управлять коллективное руководство в лице попечительского совета, убежден российский экономист, политолог и американист Владимир Васильев. Свою роль в управлении Штатами может сыграть экс-президент Барак Обама, так как в Белом доме работают «его люди», добавил он в разговоре с ИА SM-News.

Если завтра Камала Харрис станет во главе США, то попечительский совет наверняка будет организован и образован. Если это произойдет, то мы увидим, какую роль играет Обама [бывший президент США], потому что он ее толкал в свой период, и сейчас Белый дом пронизан его людьми, — предсказал американист.

Васильев подчеркнул, что пример коллективного руководства в истории Америки уже был. По его словам, 43-й президент США Джордж Буш-младший был «мальчиком для озвучки», а все реальные политические решения принимал его отец.

Ведущий телеканала Fox News Карл Роув ранее заявил, что демократическая партия США не собирается выдвигать действующего президента Джо Байдена на выборы в 2024 году. Журналист пояснил, что демократы не хотят видеть в лице президента страны человека в возрасте 82 лет, который не может связать двух слов.