«Партия против»: в США предрекли конец президентству Байдена Fox News: демократическая партия не будет выдвигать Джо Байдена на выборы в 2024 году

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Ведущий телеканала Fox News Карл Роув заявил, что демократическая партия США не собирается выдвигать действующего президента Джо Байдена на выборы в 2024 году. По словам журналиста, демократы не хотят видеть президентом человека, который не может связать два слова. Он при этом не стал называть вероятного кандидата от демократов на президентские выборы 2024 года.

Демократическая партия выступает против такого сценария. Демократы не будут выдвигать на пост главы государства человека в возрасте 82 лет, который уже еле может связать два слова, — поделился Роув.

Действующего президента неоднократно критиковали за оговорки и ошибки, которые он допускает в своих выступлениях.

Бывший глава государства республиканец Дональд Трамп ранее заявил, что демократ Джо Байден превратил Америку в «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи. По его словам, о былом доминировании в мире уже не может быть и речи. В настоящее же время, по словам экс-президента, США — нищая страна со «стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире».